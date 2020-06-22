Почта России объяснила, почему в Петербурге женщине выдали пенсию мелочью

Жительнице Санкт-Петербурга при получении пенсии выдали около 5 тыс. руб. мелочью, передает РИА «Новости».

В одном из почтовых отделений Санкт-Петербурга женщине выдали около 5 тыс. руб. пенсии 50-рублевыми купюрами и примерно такую же сумму — монетами достоинством от 1 до 10 руб.

Представитель пресс-службы УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области утверждает, что женщина пришла в отделение почтовой связи рано утром и не хотела ждать, пока в кассу принесут крупные купюры.

Почта России принесла пенсионерке извинения и предложила обменять монеты на банкноты в удобное для нее время, добавила представитель почтовой связи.