Пассажиры судятся с American Airlines из-за расизма

Пассажиры подали коллективный иск против авиакомпании American Airlines после снятия с рейса чернокожего мужчины, сообщает телеканал CBS News.

В иске указано, что чернокожий пассажир просил пересесть при наличии свободных мест, однако бортпроводник ответил ему резким отказом.

После этого пассажир вернулся на свое место, но к нему подошли сотрудники охраны и попросили покинуть самолет, указано в сообщении. Мужчину поддержали несколько других пассажиров, которых также сняли с рейса.

По словам представителя авиакомпании, в иске не представлено «полное и точное» отображение произошедшего.

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