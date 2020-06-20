В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр

Число фальшивых пятитысячных купюр увеличилось на 13% в российской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД.

«За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года — 5,5 тыс.», — заявили в МВД.

Правоохранители отметили, что купюра в 5 000 рублей остается самой подделываемой на территории Москвы.

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