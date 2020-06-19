В ФРГ призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф считает, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель необходимо отказаться от проекта «Северный поток — 2» в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину. Об этом он сказал в интервью газете Bild.

По его словам, у Германии имеются и «другие поставщики, у которых можно получить газ».

Как отметил парламентарий, это убийство, совершенное в немецкой столице, является «такой серьезной атакой на суверенитет» страны, что «нам следует трижды подумать, действительно ли нам прокладывать этот трубопровод по перекачке денег в Москву, чтобы получать газ из России».

Ламбсдорф считает, что нужно отменить реализацию этого проекта. По его мнению, «российская политика недружелюбна по отношению к Германии и недружелюбна к Европейскому союзу».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санкции против США: ФРГ защищает «Северный поток — 2»

— В ФРГ предложили ответные меры на санкции США против «Северного потока - 2»

— Санкции против США: в бундестаге хотят защитить «СП-2»