В центре Москвы закрылось 3% магазинов и кафе

В период с начала марта по начало июня на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 3% торговых точек. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

В частности, за указанное время закрылись 112 продовольственных и непродовольственных магазинов и заведений общепита, при этом открылись 39 заведений.

Отмечается, что больше всего в результате коронавирусных мер пострадали заведения общественного питания. На начало лета прекратили свою работу 62 кафе и ресторана, а появились 16.

Среди непродовольственных магазинов закрылись 36, а открылись 15 точек. В продовольственной отрасли речь идет о 14 закрытых и восьми открытых точках.

Уточняется, что исследовались такие ключевые улицы как Арбат, Тверская, Никольская и другие.

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