За апрель-май при поддержке Корпорации МСП создано 69 новых сельхозкооперативов

69 новых сельскохозяйственных кооперативов за апрель-май 2020 года создано при поддержке Корпорации МСП (31 – по итогам апреля, 38 - по итогам мая). Такой результат стал возможным благодаря реализуемому Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Росагролизингом и другими банками-партнерами специализированному комплексу мер поддержки.

С 2018 года Корпорация МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком и другими финансовыми организациями разработали и успешно реализуют комплекс мер поддержки («коробочный» продукт) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов, включающий специализированные кредитные, гарантийные и лизинговые продукты, субсидии и гранты Минсельхоза России.

Всего с 2018 при участии Корпорации обеспечено финансирование 323 проектов в сфере сельскохозяйственной кооперации на общую сумму 8,5 млрд рублей.

Наибольшее количество сельскохозяйственных кооперативов в указанный период создавалось в следующих регионах: республиках Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Липецкой и Ульяновской областях.

В рамках деятельности МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) реализуются специализированные кредитные продукты, разработанные для оказания поддержки сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов. С 2018 года по настоящее время МСП Банк уже оказал финансовую поддержку 47 проектам в сфере сельхозкооперации на сумму около 2 млрд рублей.