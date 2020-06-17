МСП Банк получил тысячи обращений от предпринимателей, пострадавших из-за пандемии

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 апреля 2020 года начал оказывать поддержку малым и средним предприятиям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Банк вошел в число уполномоченных финансовых организаций по всем государственным программам поддержки, в частности по беспроцентному кредитованию на сохранение занятости и кредитованию под 2% годовых для возобновления деятельности.

На данный момент МСП Банк получил по данным программам более 4 тысяч обращений на общую сумму более 12 млрд рублей. Большинство из них на данный момент уже одобрено или находится в работе. Подача заявок ведется через систему дистанционного кредитования АИС НГС. В условиях распространения коронавируса возможность подать заявку и подписать кредитный договор без необходимости совершать визит в банк оказалась очень востребованной среди клиентов МСП Банка – самостоятельно подали документы на кредит более половины предпринимателей.

Особой популярностью в банке пользуется кредитная поддержка для возобновления деятельности под 2% годовых. За первую неделю с момента запуска кредита в банк поступило более 1 тысячи обращений. Чаще всего предприниматели подают заявки на выплату заработной платы сотрудникам и рефинансирование ранее выданных кредитов по Программе субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Из регионов наиболее активными являются Пермский край, ХМАО-Югра, Москва и Московская область. Особенность этого кредита в возможности полностью списать сумму кредита при сохранении более 90% штата. Это стало возможным благодаря субсидии Минэкономразвития.

В рамках этой программы ВЭБ.РФ предоставляет поручительство, которое покрывает 85% от суммы кредита с учетом капитализированных процентов. Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что ВЭБ.РФ выступает надежным партнером Правительства по реализации антикризисных мер. Восстановление деловой активности в стране во многом зависит от малых и средних предприятий.

Как отмечал ранее министр экономического развития Максим Решетников: «В четверг в правительстве был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования программы. Общий объем кредитов был увеличен на 100 млрд руб до 350 млрд руб. 85% этой суммы покрывается поручительством ВЭБ. Это существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов».

Кроме того, в МСП Банке с 1 апреля действует программа реструктуризации кредитов для всех клиентов. При проведении реструктуризации, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, большинство заемщиков продолжали вести бизнес, искали новые способы развития деятельности, и обращались за кредитной поддержкой, в том числе в рамках специального кредитного продукта «Антикризис-Оборотный».

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отмечает: «Спрос на финансовые ресурсы в условиях пандемии очень высок. При этом на примере нашего кредитного портфеля мы видим, что малый и средний бизнес гибко подстраивается под условия времени и ищет, в первую очередь, возможности для сохранения бизнеса, а также анализирует изменившуюся бизнес-среду с целью максимального соответствия новым реалиям. Мы смогли отладить бизнес-процессы так, чтобы финансовая поддержка поступала предпринимателям быстро и в нужный момент».