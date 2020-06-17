Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию
Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
По его словам, РФ за последние 20 лет трижды сталкивалась с подобными проблемами и способна определить наиболее эффективные меры для сглаживания негативных последствий.
Он также проанализировал ситуацию с коронавирусом. По мнению Медведева, пандемию невозможно победить в отдельно взятом государстве, для этого необходимо открытое и прямое сотрудничество всех стран.
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