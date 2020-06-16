На четверть выросли в мае перевозки грузов в контейнерах по БАМу и Транссибу на Дальний Восток

Перевозки грузов в контейнерах по БАМу и Транссибу на Дальний Восток выросли на четверть в мае. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (+3,8% к маю 2018 г., +10,4% к маю 2017 г.).

Так, основная часть приходится на экспортные перевозки – 11,3 млн тонн (+7%), прежде всего, каменного угля – 8,7 млн тонн (+1,3%). Также через Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги (включая порты и погранпереходы) отмечается рост экспортных перевозок черных металлов (погружено 0,6 млн тонн, рост на 28%), нефти и нефтепродуктов (0,8 млн тонн, рост в 1,7 раза), железной руды (0,4 млн тонн, рост в 1,4 раза), удобрений (101 тыс. тонн, рост в 1,5 раза).

Более того того, в мае в направлении Забайкалья и Дальнего Востока перевезено 81,1 тыс. контейнеров ДФЭ (+18,5%), в них доставлено 1,1 млн тонн грузов (+25%).

В рамках мероприятий по увеличению провозных способностей инфраструктуры применяются технологии движения соединенных контейнерных поездов – их число в мае выросло на 7%, количество тяжеловесных поездов – на 11%, в том числе в 3 раза увеличено число поездов массой 7100 тонн за счет применения новых локомотивов серии 3ЭС5К с поосным регулированием силы тяги.

При этом рост объемов перевозок на восточном полигоне обеспечивается в условиях существенных ограничений, связанных с масштабными работами по ремонту, реконструкции и строительству инфраструктуры.

По итогам 2019 года в направлении Дальнего Востока перевезено свыше 114 млн тонн экспортных грузов, что в 2 раза больше уровня базового 2012 года (58,1 млн тонн).

Таким образом, ОАО «РЖД» уже достигнут целевой показатель прироста провозной способности Восточного полигона в +55 млн тонн грузов к уровню 2012 года.