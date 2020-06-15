У «Русского Пионера» появился новый собственник

Как стало известно в понедельник, у журнала «Русский Пионер» появился новый акционер, сообщает «Прайм».

В начале июня была зарегистрирована сделка по приобретению семьей бизнесмена Максима Викторова 49% долей уставного капитала ООО «Русский Пионер», являющегося учредителем и издателем одноименного журнала.

По словам совладельца и главного редактора «Русского Пионера» Андрея Колесникова, новые инвесторы были привлечены с целью развития издания, в том числе обновления его электронной версии на базе современных IT-платформ.

В свою очередь, представитель Максима Викторова, адвокат Анастасия Конова отметила, что в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании условий заключенного договора новые акционеры не будут вмешиваться в деятельность редакции журнала и его главного редактора.

Вместе с тем они готовы содействовать повышению привлекательности СМИ для читателей и рекламодателей, подчеркнула Конова.