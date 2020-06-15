Эксперт оценил проект о повышение МРОТ в кризис

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что увеличение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц может привести к росту цен, уменьшению рабочих мест, а также спровоцировать работодателей «играть» с заработной платой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь надо обратить внимание на резкое повышение цен. В данном случае сложно сказать, выиграет зарплата или инфляция.

Во-вторых, считает Сафонов, в период экономического кризиса зарплата должна повышаться параллельно росту производительности труда. В противном случае это приведет к сокращению рабочих мест.

Эксперт отметил, что для увеличения заработной платы наниматели будут вынуждены либо увольнять часть работников, либо переводить их на полставки, заставляя при этом работать полную неделю.

Кроме того, работодатели могут не захотеть подписать трудовой договор с сотрудниками, а перевести взаимоотношения в гражданско-правовые, где нет понятия зарплаты, но есть понятия дохода, который не регулируется МРОТ.

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