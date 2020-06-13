В конгрессе США призвали ужесточить санкции против российского бизнесмена

В конгресс США поступила резолюция, в которой призывается ужесточить санкционные меры против российского бизнесмена Евгения Пригожина из-за того, что он якобы продолжает вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Документ подал глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Эллиот Энгель.

В тексте резолюции прописываются санкции не только в отношении бизнесмена, но и против его дочерних структур.

«За продолжающееся вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и их союзников, и партнеров», — указывается на официальном сайте комитета причина введения санкций.

При этом Энгель призывает ЕС и союзников подумать о введении аналогичных мер против Евгения Пригожина.

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