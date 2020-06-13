Эксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.

Он отметил, что на ослабление американской экономики повлияла пандемия нового типа коронавируса COVID-19, что приведет к окончанию «неправомерных привилегий» доллара.

Эксперт также выразил мнение, что в любой момент может измениться валютный баланс. Экономист добавил, что такая тенденция связана с тем, что в США существует дефицит внутренних сбережений.

Роуч заявил, что крах доллара произойдет в 2021 году на фоне проводимой президентом США Дональдом Трампом политики. Он подчеркнул, что после стабилизации экономического кризиса валюта упадет на 35%.