Власти Германии опасаются влияния санкций США против «Северного потока — 2»

Власти Германии опасаются распространения американских санкций против газопровода «Северный поток — 2» не только на немецкие и европейские компании, но и на государственные ведомства. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства экономики Германии.

Американский законопроект о расширении санкций предусматривает применение мер против всех компаний, участвующих в проекте, а также для компаний, которые проводят необходимые для использования газопровода проверки, указано в документе.

Минэкономики Германии выражает обеспокоенность, что данное положение может привести к тому, что под санкции попадут государственные ведомства, которые выполняют административно-технические действия в связи со строительством или эксплуатацией «Северного потока — 2».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

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