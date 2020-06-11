В Италии продают дома за один евро

В итальянской коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия начали продавать дома по €1. Об этом информирует CNN Travel.

Мэр коммуны заявил, что программа под названием «Операция красота» направлена на решение проблемы оттока молодежи в крупные города.

Кроме того, в Чинкуэфронди благоприятная эпидемиологическая обстановка, с начала пандемии коронавируса там не было выявлено ни одного случая инфекции.

Согласно условиям, покупатели должны будут отремонтировать дома в течение трех лет, а также заплатить специальный сбор в размере €250. Если ремонт не будет произведен в срок, то владельца жилья оштрафуют на €20 тыс.

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