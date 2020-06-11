Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о 1 июле. Повышенная зарплата полагается, поскольку в статье 153 Трудового кодекса России говорится, что работа сотрудника в выходные или праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.

Глава комитета также отметила, что заработная плата граждан, неработающих 1 июля, сохранится в полном размере.

Помимо очного голосования на участках, плебисцит пройдет онлайн. Электронное голосование начнется в 10.00 25 июня на специальном портале и завершится в 20.00 30 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, старше 18 лет, у которых есть постоянная прописка в Москве.