Мировые авиакомпании понесут убытки на $84 млрд из-за коронавируса

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует потери крупнейших международных авиакомпаний в размере $84 млрд из-за пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

«В финансовом отношении 2020 год станет наихудшим годом в истории авиации. В среднем каждый день этого года приносит отрасли 230 миллионов долларов убытков. В общей сложности это убытки в 84,3 миллиарда долларов», — заявили в ассоциации.

По словам организации, в среднем авиакомпании потеряют $37,54 за каждого пассажира, а совокупная их выручка сократится примерно в два раза.

Также IATA считает, что мировой пассажиропоток в авиации начнет восстанавливаться уже в 2021 году и вырастет на 55% по отношению к 2020 году. Однако, это будет все еще ниже уровня 2019 года на 19%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.

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