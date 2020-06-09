Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Информация о том, что экономика США начала восстанавливаться значительно быстрее, чем ожидалось ранее, стала приятным сюрпризом для фондовых площадок. Об этом заявил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов в интервью «Российской газете».
По его словам, весомую поддержку рублю также оказывают и растущие цены на нефть.
Дроздов напомнил, что мировые экономики начали постепенно выходить из коронавирусной ситуации, а также в большинстве стран стартовал рост потребления энергоносителей.
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Дроздов подчеркнул,что все эти факторы помогают укрепить российскую валюту, которая в дальнейшем может занять диапазон 67,5—70 рублей к доллару.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Официальный курс евро снизился на 78 копеек
— Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти