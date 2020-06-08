В Минтрансе заявили, что еще рано возобновлять авиарейсы за рубеж

В Минтрансе заявили, что говорить о дате возобновления полетов за рубеж пока рано, так как в РФ сначала необходимо наладить полеты внутри страны с учетом мер, направленных против распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристический отрасли», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в будущем авиарейсы из России в другие страны обязательно возобновятся. Однако в настоящее время нужно выполнить еще ряд мер. Во-первых, поэтапно наладить авиаперевозки внутри страны с соблюдением всех мер, так как наблюдаются факты нарушения со стороны аэропортов и авиакомпаний.

«В большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают меры <...>, но также имеют место факты нарушения», — добавили в Минтрансе.

Во-вторых, многое зависит от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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