В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.

По его словам, в настоящее время страна готовится к постепенному открытию курортного сезона, притом с 1 июня в некоторых российских субъектах уже открылись санатории с медицинской лицензией.

Также глава правительства уточнил, что в стране не наблюдается проблем со спросом на внутренний туризм, так как многие россияне хотят путешествовать по своей стране. Мишустин рассказал, что уже разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений. Планируется поддержка инвесторов отрасли и преодоление проблемы нехватки качественной инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам.

«Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 476 658. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 230 688 человек, число летальных случаев возросло до 5971.

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