Жителям Пекина раздадут $1,7 млрд на шоппинг

Власти Пекина решили поддержать население и экономику, раздав ваучеры, которые можно будет потратить на шоппинг, пишет Bloomberg.

Правительство столицы Китая решило выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд). Отмечается, что Пекин не первый китайский город, где проходит данная акция.

Планируется, что эта раздача ваучеров будет проводиться в четыре этапа: 6, 13, 20 и 27 июня. Жителям Пекина уже начали раздавать первые купоны 6 июня на онлайн-площадке. Потратить их граждане смогут на покупки в сфере культуры, образования, туризма, спорта, а также на еду. Однако купоны имеют срок годности — их необходимо использовать в течение 14 дней после получения.

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