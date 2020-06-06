Туроператоры приветствуют решение о передаче Ростуризма правительству

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о реакции туристического бизнеса на передачу в подчинение к правительству Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что отрасль «горячо приветствует» данное решение о переходе Ростуризма из подчинения Минэкономразвития к кабмину.

Ломидзе добавила, что туристический бизнес считает принятое решение «важным» и «правильным», а также влияющим на дальнейшее развитие отрасли.

Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что переход в подчинение правительству означает «признание значимости отрасли для экономики страны».

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