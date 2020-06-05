В Петербурге откроются непродовольственные магазины

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов изменил постановление городских властей «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Так, с понедельника, 8 июня, можно будет возобновить работу объектам розничной торговли (за исключением объектов, расположенных в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала до 400 кв. м. и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей не более одного человека на 4 кв. м и закрытых примерочных зон.

Кроме того, с этого дня будет разрешена работа организаций-застройщиков. Речь идет о компаниях, предоставляющих услуги по реализации жилых и нежилых помещений, машино-мест (только по предварительной записи); объектов розничной торговли автотранспортными средствами (только по предварительной записи).