Объем несырьевого экспорта Москвы вырос до $6,5 млрд в 2020 году

Объем несырьевого экспорта столицы в первом квартале текущего года увеличился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заявила вице-мэр столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

В первом квартале объем несырьевого экспорта Москвы достиг $6,5 млрд, указано в сообщении. Отмечается, что основными отраслями экспорта столицы являются транспортные средства и комплектующие, электроника, пищевая промышленность и ряд других отраслей.

Крупнейшими импортерами московской продукции стали Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Германия, отметила Сергунина.

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