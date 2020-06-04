Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами

Турция с 10 июня восстановит авиасообщение с 40 странами. Об этом сообщает издание BirGun со ссылкой на заявление министра транспорта и технологий Адиля Караисмаилоглу.

По его словам, международные рейсы сначала будут запущены на Северный Кипр, в Бахрейн, Катар и Грецию.

В дальнейшем к ним добавятся ФРГ, Швейцария, Австрия, Италия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны.

Россия в списке пока не числится.

Караисмаилоглу также отметил, что все приезжающие в Турцию пассажиры будут проверяться на коронавирусную инфекцию.

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