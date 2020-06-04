Пандемия дала толчок развитию игровой индустрии в России

Пандемия коронавируса придала дополнительный импульс развитию игровой индустрии в России. Об этом говорится в пресс-релизе компании QIWI, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно данным платежного сервиса, за время самоизоляции россияне потратили на покупку игр на 71% больше, чем за период с марта по май минувшего года. Средний чек вырос почти в два раза – на 44%. Аналитики считают, что этот тренд сохранится и летом.

Вместе с тем весной 2020 года значительно возрос объем пожертвований от зрителей стримов на крупнейших игровых платформах. В марте этот показатель увеличился на 65% по сравнению с февралем.

Как пояснил заместитель генерального директора QIWI по коммерческим вопросам Александр Агаков, прибыль игровой индустрии растет год от года.

«Компании-производители игр и крупнейшие издатели предпринимают различные меры для того, чтобы рост индустрии не прекращался. Во время периода самоизоляции они привлекали пользователей скидками, яркой рекламой и объединяющими проектами», — заключил он.

Ранее в Федерации компьютерного спорта России заявили, что после пандемии киберспортсмены смогут рассчитывать на новые спонсорские предложения.