Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 рубля. Для трудоспособного населения – 11731 рубль, пенсионеров – 8944 рубля, детей – 10721 рубль.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что размер прожиточного минимума на душу населения вырос на 2,2%, для трудоспособного населения — на 1,9%, для пенсионеров – на 1,8%, для детей – на 3,3%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство не одобрило законопроект о выплатах для домохозяек

— Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

— Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет