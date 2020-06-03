Мишустин поручил доработать план восстановления российской экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план восстановления экономики. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Мишустин поручил заняться этим вопросом министра экономического развития России Максима Решетникова и своего заместителя Андрея Белоусова.

«Прошу <...> провести эту работу в ближайшее время», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее стало известно, что национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году, а также ряд государственных ипотечных программ и субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков. Стоимость реализации плана из трех этапов оценивают в около 5 трлн руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

— План по восстановлению экономики включает снижение ставок по ипотеке ниже 8%

— Эксперты оценили план Мишустина по восстановлению экономики