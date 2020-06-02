Раскрыты уловки мошенников во время пандемии COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали об основных особенностях «работы» мошенников, обкрадывающих россиян на фоне пандемии коронавируса.

Злоумышленники пытаются обмануть россиян, используя их страхи. Поэтому зачастую гражданам предлагают «уникальные» товары для борьбы с коронавирусом, требуя при этом обязательную предоплату. Также обманом является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать цифровой пропуск на передвижение или сдать анализы.

Кроме того, были зафиксированы случаи, когда грабители проникали в квартиры под видом врачей, социального работника или человека, который занимается дезинфекцией.

В интернете россиян также ждет опасность. Например, людям присылают ссылки и просят перейти по ним. На этих ресурсах требуется оставить персональные данные, которые потом используются злоумышленниками в собственных интересах.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует жителям России использовать официальные источники.

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