Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе говорится, что реализация законопроекта потребует выделение средств из федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы РФ.

«Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», — сказано в отзыве кабмина.

В правительстве добавили, что законопроект отклонен.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.

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