Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. Об этом сообщается на сайте российского кабинета министров.

Правительством предусмотрены ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня текущего года, указано в сообщении. Отмечается, что получить государственную поддержку смогут те, кто принял на временное проживание или под временную опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Соцработники и волонтеры получат по 12 130 рублей за каждого человека, которому они помогают. Запросить выплаты можно будет до 1 октября текущего года.

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