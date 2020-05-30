Эксперт рассказал, как «Роснефть» сделала Самотлор прибыльным активом

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Руслан Танкаев рассказал, когда началось реальное восстановление Самотлорского месторождения, которому исполняется в эти дни 55 лет, а сам этот актив стал прибыльным.

«В советское время из-за неправильного отбора нефти, из-за использования газлифтных технологий, из-за постоянных необдуманных приказов из Политбюро к моменту распада Советского Союза легендарный Самотлор стал истощённым месторождением. К 1991 году на Самотлоре добывали 99% воды и 1% нефти. Фактически месторождение уже невозможно было разрабатывать.

Естественно, прекращение реальной добычи привело к тому, что люди в главном городе Самотлора, в Нижневартовске, остались без работы, без денег, а тут еще и распад Советского Союза. Потом заработала Тюменская нефтяная компания, возникла программа оживления Самотлора. Программа эта была слабая, потому что больших возможностей у ТНК не было, и в результате сделано было довольно мало.

В конечном итоге, как мы все знаем, ТНК попала в состав «Роснефти». И вот с этого момента действительно началось восстановление Самотлора. «Роснефть» поставила ребром вопрос о судьбе месторождения, одного из лучших нефтяных месторождений в России. И были предприняты сначала шаги по стабилизации добычи и восстановлению добычи, а потом было предложено государству необычное партнерство.

Понимаете, у нас часто говорят о льготах и, действительно, льготы получают нефтяные компании на тех или иных условиях. Ну, например, «Лукойл» имеет льготы по разработке месторождений на Каспии. Там для него снижено налогообложение. Что такое льгота? Это просто снижение налогов, которое никогда и ничем бюджету компенсировано не будет. Что предложила «Роснефть» необычного? Она предложила налоговое инвестирование.

То есть вы на какое-то время снижаете налоги, и проводится программа восстановления объекта. А после того когда объект восстановлен и начинает нормально работать, идет, по соглашению, возврат этих налогов в бюджет. Это не льготы, это именно стимулы. Сейчас реализуется программа восстановления Самотлора.

Я напомню, что обводненность к моменту распада Советского Союза была 99%. Сейчас она упала до 95% и продолжает снижаться благодаря мерам по восстановлению месторождения. На самом деле этих мер очень много. На месторождении используются продвинутые технологии добычи. Сейчас у нас ситуация такая, что всё-таки Самотлор вновь стал прибыльным проектом, прогресс очевиден. Налоговое стимулирование приводит к возврату значительных средств в бюджет Российской Федерации», — рассказал Танкаев.