Специалисты ГК СК МОСТ завершили ремонтные работы на мосту через Зею

Специалисты АО «УСК Мост», входящего в ГК СК МОСТ Руслана Байсарова, завершили аварийно-ремонтные работы на двух дефектных участках моста через реку Зею в городе Благовещенске, что позволит открыть автомобильное движение по двум полосам мостового перехода, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Мост через реку Зею находился в аварийном состоянии и функционировал в режиме ЧС после проседания плит проезжей части. Строители в максимально короткие сроки произвели работы на участках в районе 19-й и 22-й опор.

«Принятие правильных технических, инженерных решений изначально, а также слаженная работа проектировщика, строителей и служб администрации Благовещенска позволили решить проблему города в кратчайшие сроки», — подчеркнул заместитель генерального директора АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Всего за два «технологических окна» в ночное время, с 20 на 21 и с 26 на 27 мая, были заменены 8 плит проезжей части. Это потребовало полного перекрытия движения по мосту.

Остальные работы выполнялись в условиях реверсивного движения по одной полосе. Специалисты выполнили герметизацию швов и забетонировали выравнивающий слой. Кроме того, были восстановлены барьерное ограждение и пешеходные тротуары.

Также было произведено дополнительное усиление продольных балок проезжей части моста ребрами жесткости и восстановлено лакокрасочное покрытие металлоконструкций отремонтированных участков.

АО «УСК МОСТ», входящее в ГК СК МОСТ Руслана Байсарова, уже давно работает в регионе. Ранее специалисты компании построили российскую часть первого трансграничного автомобильного моста между Россией и Китаем через реку Амур.