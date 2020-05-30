Госдеп США обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Правительство Мальты 26 мая изъяло партию «контрафактной» ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, сообщается на сайте Госдепа США.

В публикации говорится, что якобы фальшивые динары были напечатаны акционерным обществом российским государственным предприятием, производящим монеты и банкноты, — «Гознак». По мнению Госдепа, заказчиком банкнот выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии.

В американском ведомстве также считают, что Россия «усугубила экономические проблемы Ливии».

«Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — заявили в Госдепе.

Россия официально печатает валюту для Ливии с 2016 года. Она предназначена для ливийского параллельного правительства, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, не объявляло эти деньги вне закона. По заказу центральных банков других стран «Гознак» также осуществляют такие операции.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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