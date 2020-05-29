МСП Банк с 1 июня начинает предоставлять кредиты для возобновления деятельности под 2% годовых

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, вошел в число уполномоченных банков Минэкономразвития России и с 1 июня начинает предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых для возобновления деятельности субъектов МСП, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.

Финансовая поддержка будет предоставляться малым и средним компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному ОКВЭД.

Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5%»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.

Обеспечение по данному кредитному продукту в размере 85% от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ.

Кроме того, напомним, что кредитование субъектов МСП под 0% годовых продолжается. На данный момент МСП Банк одобрил более 1000 кредитов на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей, что позволило предпринимателям сохранить оплату труда для 30 тысяч сотрудников.

По данным Минэкономразвития России, по программе кредитования под 0% выдано 23,4 тысячи кредитов на общую сумму 58,6 млрд рублей.