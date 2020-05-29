ЕК одобрила выделение Украине займа в €500 млн в рамках программы помощи от 2018 года

Европейская комиссия одобрила выделение займа в размере €500 млн Украине в рамках программы макрофинансовой помощи от 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕК на брифинге в Брюсселе.

Отмечается, что речь идет об итоговом транше, согласованном еще в указанный период общим объемом до €1 млрд.

По данным представителя ЕК, с учетом этой суммы Евросоюз предоставил Украине с 2014 года в виде кредитов €3,8 млрд.

«Это самая большая сумма, выделенная для одной страны-партнера в рамках программы макрофинансовой помощи», — уточнили в Ерокомиссии.

Первый транш Украине был предоставлен в декабре 2018 года в размере €500 млн в виде займа со ставкой 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

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