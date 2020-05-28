200 тысяч человек выйдут на работу с 1 июня в Москве

В Москве коло 200 тысяч работников непродовольственный торговли выйдут на работу с 1 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

«Со следующей недели еще почти 200 тысяч человек из 18 602 организаций вернутся к работе в сферах в непродовольственной торговли и бытовых услуг», — сказал Ефимов.

По словам заммэра, запуск непродовольственной торговли окажет значительное влияние на восстановление столичной экономики. Ефимов

добавил, что доходы в бюджет Москвы от этой сферы достигают 16%.

В Москве коронавирусом заразились 173 тысячи, выздоровели 71 тысяча, скончались 2254 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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