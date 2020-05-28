Страховщики смогут повышать тариф ОСАГО из-за мелких нарушений и стиля вождения

Страховщики получат право повышать тариф ОСАГО не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных водителей.

Как выяснила «Газета.Ru», такая возможность прописана в последней редакции поправок в закон об ОСАГО.

Один из подпунктов предусматривает, что любому страхователю может быть назначена индивидуальная цена полиса в зависимости от «факторов, существенно влияющих на вероятность причинения вреда и на потенциальный размер причиненного вреда».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что страховщики будут самостоятельно устанавливать факторы, влияющие на величину тарифа.

«Такой подход позволит страховщикам устанавливать индивидуальный тариф для конкретного страхователя, учитывающий его манеру вождения и другие моменты, влияющие на степень страхового риска», — пояснил депутат.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) объяснили, что компании будут вычислять вероятность наступления ДТП у конкретного водителя.

«С помощь данного пункта страховщик сможет разделить страхователей на тех, кто с более низкой вероятностью попадет в ДТП, и им базовую ставку уменьшить, и тех, кто более вероятно попадет в ДТП, и им, наоборот, ее повысить», — уточнили в пресс-службе РСА.

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