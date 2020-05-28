Транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» снова прекращен

Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» в Германию вновь остановлена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов ФРГ и Польши.

Согласно сведениям оператора Gascade, прием газа в пункте Мальнов на границе Германии и Польши прекратился утром 28 мая. По данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, мощности газопровода «Ямал — Европа» не были забронированы на четверг.

Стоит отметить, что русско-польский контракт о транзите газа истек 17 мая текущего года. С этого времени «Газпром» может бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» только через аукционы. Как заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов, компания продолжит поставлять газ через Польшу, однако он не уточнил стоимость транзита и его объемы.

Истекший договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу «Ямал — Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.

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