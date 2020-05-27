В перечень пострадавших от кризиса отраслей вошло 42 сферы
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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в перечь пострадавших от кризиса отраслей вошло 42 сферы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в данных сферах трудятся около 6 миллионов человек.
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