В перечень пострадавших от кризиса отраслей вошло 42 сферы

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в перечь пострадавших от кризиса отраслей вошло 42 сферы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в данных сферах трудятся около 6 миллионов человек.

Новость дополняется.

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