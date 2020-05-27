IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. Об этом сообщает издание The Page со ссылкой на пресс-службу компании.

Как пишет издание, некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине. Например, матрас «Ховог» на российском сайте стоит 3,6 тыс. гривен (в эквиваленте), а на Украине — 6,5 тыс, диван «Фрихтен» стоит 8 тыс. гривен и 11 тыс. гривен соответственно.

В IKEA пояснили, что разница цен связана с различными факторами, в частности с объемами торговли, импортными пошлинами, колебаниями валюты и транспортными расходами.

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