Поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» полностью прекращены

Транзит российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу полностью прекращен, сообщает ТАСС со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.

Данные компании Gascade свидетельствуют о том, что поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе начали постепенно снижаться с выходных. К утру вторника они достигли нуля.

После истечения срока договора между Россией и Польшей о транзите газа, российская сторона может осуществлять поставки газа только на основе аукционов. Их проводит оператор польской газотранспортной сети — Gaz-System.

Согласно информации компании, в понедельник вечером на аукционе мощности участка газопровода на территории Польши с поставкой в течение дня не были зарезервированы. Во вторник утром было забронировано 3,7% мощности трубы. Вместе с тем объем поставок российского газа в Германию по «Северному потоку» увеличен не был.

Русско-польский контракт о транзите газа по трубопроводу «Ямал — Европа» истек 17 мая текущего года. Польша отказалась продлевать договор или заключать новый.

Как заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов, компания продолжит поставлять газ через Польшу, однако он не уточнил стоимость транзита и его объемы.

Истекший договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу «Ямал-Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.