Российские медики получили свыше 56 млн рублей за помощь пациентам с COVID

По состоянию на 25 мая российские медики, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, получили в общей сложности 56,6 млн рублей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмилу Летникову.

Всего средства получили 823 медицинских работника.

Летникова также сообщила, что по остальным более 5 тысяч случаев обращений в Фонд социального страхования ведется расследование.

По данным на 26 мая в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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