Минэнерго обдумывает введение моратория на штрафы за услуги ЖКХ для бизнеса

Замглавы Министерства энергетики Юрий Маневич заявил, что ведомство собирается сократить установленный ранее срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По мнению министерства, срок до 1 января 2021 года является слишком длительным.

Ведомство хочет убрать меру после 31 мая 2020 года. Исключение затронет лишь граждан, оказавшихся в затруднительном положении, — для них период отсрочки продлят на два месяца, до 31 июля 2020 года.

Кроме того, Минэрго рассматривает возможность введения аналогичного моратория для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Предприятия смогут погасить долг единовременно или равными частями в течение трех месяцев.

Маневич пояснил, что на мысль о сокращении срока действия моратория ведомство натолкнул прирост задолженностей за апрель на рынках электрической и тепловой энергии. Так, он составил 11 млрд рублей и 16 млрд рублей соответственно.

По подсчетам министерства, если мораторий продолжит действовать до указанного изначально срока, выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 млрд рублей. Это окажет негативный эффект на работу отраслей ТЭК и надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны.