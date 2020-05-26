Транзит газа из России в Европу через Польшу остановлен

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в ФРГ сведен к нулю, передает ТАСС со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.

Уточняется, что по итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован 26 мая только на 3,7%.

Ранее сообщалось, что 23-24 мая поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе начали постепенно снижаться и к утру 25 мая достигли уровня в 461,468 кВт/ч, что в 105 раз меньше объема номинации. При этом в мае объем поставок варьировался приблизительно от 17-32 млн кВт/ч.

Срок действия соглашения России и Польши о транзите газа на Запад по польскому участку истек 17 мая. С этого времени поставки осуществляются через аукционы.

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