Транзит по газопроводу «Ямал — Европа» упал почти до нуля

Поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» снизились почти до нуля, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные операторов европейских газопроводов.

По этому трубопроводу газ из России через Белоруссию и Польшу идет в ФРГ.

23-24 мая поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе начали постепенно снижаться и к утру 25 мая достигли уровня в 461,468 кВт/ч, что в 105 раз меньше объема номинации. При этом в мае объем поставок варьировался приблизительно от 17-32 млн кВт/ч.

Срок действия соглашения России и Польши о транзите газа на Запад по польскому участку истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются через аукционы.