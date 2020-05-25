Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд

Власти Москвы после обсуждения с Роспотребнадзором рассмотрят возможность скорого открытия летних веранд, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

При этом открытие веранд не должно состояться раньше возобновления работы сферы услуг и непродовольственных магазинов, отметил Ефимов.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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