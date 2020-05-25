FT: в США обанкротились 17 компаний по добыче сланцевой нефти

Компании по добыче сланцевой нефти в Соединенных Штатах оказались под с сильным давлением в результате падения спроса на фоне пандемии коронавируса, передает газета Financial Times.

С начала 2020 года 17 производителей уже начали процедуру банкротства.

По данным издания, общий долг данных компаний составляет около $14 млрд.

При этом, по прогнозам аналитиков, до конца текущего года число компаний-банкротов может увеличиться до 73, сообщается в материале.

«Суть в том, что грядет волна банкротств и реструктуризаций», — заявила глава направления энергетики и природных ресурсов в американском отделении компании KPMG Регина Мэйор.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.