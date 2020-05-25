Валентин Ласков рассказал о сделке с Александром Удодовым

Предприниматель Валентин Ласков, имя которого связывали ранее с девелоперской компанией «Пересвет-Инвест», рассказал «Газете.Ru» о сделке с Александром Удодовым, зятем премьера Михаила Мишустина.

Расследование о нью-йоркских квартирах Удодова ранее в этом году опубликовала газета «Ведомости».

В частности, Ласков пояснил, что вся эта ситуация возникла как результат кризиса 2008 года.

«Поскольку кризис отразился также на нашем российском бизнесе, возникли финансовые проблемы и я стал искать, кому можно перепродать [нью-йоркские] квартиры… <...> Это заняло почти год, пока я не договорился уступить шесть из своих квартир Александру Удодову. На тот момент у меня были определенные долговые обязательства перед ним и мы согласовали, что я передам ему квартиры в качестве погашения долга», — рассказал он.

«Помимо этого он (Удодов. — «Газета.Ru») согласился частично погасить и рефинансировать кредиты, висящие на квартирах. Кредиты были реструктурированы, обязательства перед банками и соответственно права собственности на шесть квартир, были переоформлены на Александра [Удодова]. Пять квартир были оформлены в декабре 2009 года и еще одна, полгода спустя в июне 2010 года», — отметил Ласков.