Правительство запретило импорт топлива в Россию до 1 октября

Правительство России ввело временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также ряда других видов топлива. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что данная мера была принята в целях обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Ограничения будут действовать до 1 октября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии