Правительство запретило импорт топлива в Россию до 1 октября
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правительство России ввело временный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива и керосина, а также ряда других видов топлива. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что данная мера была принята в целях обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.
Ограничения будут действовать до 1 октября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: